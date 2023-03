Napoli: giovane accoltellato a Scampia, arrestato 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 17enne è stato arrestato a Napoli per concorso in tentato omicidio. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli ed eseguito dalla Polizia di Stato. Secondo gli inquirenti il giovane sarebbe tra i responsabili dell'accoltellamento di un 15enne avvenuto la sera dell'11 gennaio a Scampia, nei pressi dello stadio comunale Landieri. Secondo chi ha condotto le indagini l'accoltellamento del giovane sarebbe avvenuto nell'ambito di una "vendetta" per futili motivi. Per l'episodio dell'11 gennaio era già stato arrestato un 16enne ritenuto il principale responsabile, mentre oggi è stato fermato il presunto complice. (Ren)