Napoli: Borrelli (Avs), massima allerta per tifosi inglesi in arrivo per sfida nazionali

- "Il tifo violento, che poco c'entra con lo sport, rappresenta ormai una seria minaccia per le città italiane e per quelle europee. Noi chiediamo la massima allerta in vista di Italia-Inghilterra in programma a Napoli il 23 marzo". Lo ha dichiarato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Sono previsti oltre 2.000 supporter inglesi - ha detto Borrelli - Dal Viminale è arrivato un primo allarme, e noi chiediamo la massima allerta e che siano previsti dei serratissimi piani di sicurezza che evitino nuovi assedi della città e nuovi vergognosi e pericolosi scontri fra belve". Durante gli scontri di Napoli con i tifosi arrivati in città da Francoforte Borrelli si era posizionato dietro il cordone dei poliziotti, ha riportato la frattura del gomito e contusione al polso. Gli è stato applicato un semi gesso e dovrà stare fermo per 25 giorni. (Ren)