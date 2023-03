© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caserta, al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini), andrà in scena "La strada" di Leonardo Losavio per la regia di Roberto Galano, anche protagonisti di un viaggio in blablacar prodotto da Teatro dei Limoni, un intreccio di due strade opposte unite nella svolta improvvisa che incontreranno durante il percorso. (Ren)