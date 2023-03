Napoli: movida violenta a Chiaia, denunciati anche minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto nella movida dei “baretti” del quartiere Chiaia, a Napoli. I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno presidiato le strade più affollate del weekend partenopeo identificando 136 persone e fermando 50 veicoli. Nel corso delle operazioni è stato denunciato un 17enne napoletano che nel sottosella del suo scooter nascondeva 1 taglierino arrugginito e un cacciavite appuntito. Ancora due giovani denunciati in piazza san Pasquale, si tratta di un 21enne e un 16enne che dopo aver tentato di eludere un posto di controllo dei Carabinieri sono stati fermati e trovati in possesso di tirapugni. Sono 20 le contravvenzioni al codice della strada notificate durante i controlli. Molti erano i ragazzini senza casco. 2 di questi avevano addosso droga destinata all’uso personale. Sono stati segnalati alla Prefettura. Al bilancio si aggiungono 3 i parcheggiatori abusivi denunciati. Erano posizionati lungo via Cuoco e ognuno gestiva una porzione di strada. Chiedevano denaro anche a chi aveva trovato parcheggio sulle strisce blu. Una doppia tariffa per gli automobilisti: quella imposta dal parchimetro e quella “a piacere” dei parcheggiatori.(Ren)