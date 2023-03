Napoli: abusivismo edilizio a Ischia, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora abusivismo edilizio a ischia, questa volta all'interno del parco termale “Fonte delle Ninfe di Nitrodi" nel Comune di Barano. All’interno del parco termale “Fonte delle Ninfe di Nitrodi” di proprietà del comune e concesso in gestione ad una società privata, i militari della locale stazione hanno rilevato opere edilizie realizzate in difformità alla SCIA e in area sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico ambientale. Erano stati costruiti tre muri di contenimento in blocchi di lapillo di circa 21 mq circa, maggiori rispetto a quelle originariamente previste, in tufo e non in pietra locale. Il tutto senza il preventivo deposito della relativa pratica sismica. I militari hanno riscontrato inoltre un manufatto di muratura di 14 mq, privo dei titoli abilitativi, sul quale era installato un impianto solare termico, in violazione della normativa paesaggistica. Le strutture irregolari sono state sequestrate. Due le persone denunciate, l’amministratore delegato della società committente dei lavori e il direttore dei lavori. (Ren)