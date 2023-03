Cinema: Jerry Calà, commenti ignobili su mia salute, non li leggo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio". Così Jerry Calà torna a parlare su Twitter dopo il malore che lo ha colpito nella notte di venerdì mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo ultimo film. L'attore è stato sottoposto a una delicata operazione per uno stent coronarico in una clinica privata della città, e ad oggi le sue condizioni sono in miglioramento. (Ren)