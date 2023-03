Napoli: controlli a Portici, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Torre del Greco durante i controlli nella città di Portici (Napoli) hanno identificato 127 persone e ispezionato 41 veicoli. Arrestato per atti persecutori un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso dai militari nei pressi dell’abitazione di un uomo e gli avrebbe contestato una presunta relazione extraconiugale con la sua ex. Evidentemente ubriaco lo avrebbe minacciato di morte, per poi finire in manette. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Arrestato e condotto in carcere anche un 39enne di Ercolano (Napoli), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Prato. Il reato contestato è traffico illecito di rifiuti. Denunciato un 44enne per porto abusivo di armi. Era nella stazione ferroviaria di Santa Maria La Bruna, anche lui ubriaco.(Ren)