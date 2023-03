Mediterraneo: Fitto, infrastrutture decisive per rendere Italia un hub regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture sono decisive per rendere l’Italia un hub nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Serve una visione che vada oltre l’aspetto materiale delle infrastrutture e per questo ritengo molto valido il confronto anche a livello universitario”, ha detto Fitto. “In ciò rientra il nuovo protagonismo italiano in Africa. Abbiamo aziende e risorse che dobbiamo sfruttare al meglio”, ha detto il ministro. “Vogliamo lavorare nell’interesse del Mezzogiorno e della proiezione dell’Italia a livello internazionale”, ha concluso Fitto. (Res)