Napoli: due 17enni accoltellati nella notte a Villaricca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due 17enni incensurati di Marano di Napoli sono stati accoltellati nella notte notte a Villaricca. I due sono stati portati all'ospedale di Giugliano in Campania con ferite alle cosce e nel caso di uno anche ferite all'avambraccio. La prognosi è per entrambi di 10 giorni. Sul posto sono stati ascoltati dai Carabinieri della stazione di Villaricca. Secondo le prime ricostruzioni i 17enni sarebbero stati colpiti da sconosciuti in via Enrico Fermi, a Villaricca. Le indagini proseguono. (Ren)