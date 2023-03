Avellino: incidente stradale tra bus e 3 auto ad Atripalda, ferito 20enne - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte sulla SS 7 Bis nel Comune di Atripalda un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus e tre autovetture. E' successo intorno alle ore 01.30 in prossimità dello svincolo con l'Ofantina. Nell'impatto è rimasto ferito solo un ragazzo di circa 20 anni, subito affidato agli operatori sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto all'ospedale Moscati di Avellino. L'autobus non aveva passeggeri a bordo, e per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti non c'è stata nessuna conseguenza di rilievo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino. (Ren)