© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È indispensabile avere un quadro preciso di quanto accaduto sinora nella gestione dei fondi europei per evitare che gli sprechi si ripetano. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Non farlo sarebbe un errore che esula dal colore politico”, ha detto Fitto. (Res)