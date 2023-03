Mediterraneo: Napoletano, Mezzogiorno d’Italia è motore del nuovo processo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i carri armati russi in Ucraina che hanno rotto i fili dell’asse est-ovest, la nuova direttrice sud-nord colloca il Mezzogiorno d’Italia come motore del nuovo processo economico e il capitale umano al centro di questa nuova sfida. Lo ha detto Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud-l’Altra Voce dell’Italia e del Festival euromediterraneo dell’Economia a margine della due giorni di lavoro organizzata a Napoli. “La rete che parte da Tunisi e passa dal sud d’Italia probabilmente porterà energia che farà sopravvivere la manifattura tedesca”, ha affermato Napoletano, spiegando come la nuova energia rinnovabile “non può che venire da dove c’è più vento e sole: dal sud d’Italia”. “Il mondo si sta capovolgendo, noi dobbiamo chiedere all’Europa di svolgere questo ruolo in modo incisivo e di considerarla una priorità strategica”, ha concluso.(Res)