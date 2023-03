Mediterraneo: Napoletano, Mezzogiorno d’Italia è snodo energetico, industriale e per capitale umano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve prendere consapevolezza che la vera priorità strategica è investire nel grande hub del Mediterraneo: uno snodo energetico, industriale e del capitale umano. Lo ha detto Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’Italia e del Festival Euromediterraneo dell’Economia a margine della due giorni di lavoro organizzata a Napoli. “La storia e la geografia dicono che questo hub è nel Mezzogiorno d’Italia e che Napoli è la vera capitale del Mediterraneo”, ha spiegato Napoletano. “Da qui al 2100 la popolazione europea sarà dimezzata e quella africana sarà quadruplicata. Se non ci mettiamo insieme, non ci ascoltiamo e uniamo oltre che le economie, la cultura e molto di più, l’Europa non potrà più pagarsi il suo welfare e l’Africa non avrà più le risorse per sostenere il già precario equilibrio sociale”, ha concluso.(Res)