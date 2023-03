Sud: Cimbri (Unipol) a “Nova”, certezza regole e tempi fondamentali per favorire investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certezza di regole e tempi: queste sono i fattori fondamentali per effettuare investimenti nel Sud. Lo ha detto il presidente di Unipol Carlo Cimbri ad “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo che si è svolto oggi a Napoli. Il Sud ha mille opportunità e tutta la componente energetica, lo sviluppo di energie rinnovabili e di nuova generazione, vede nel Sud il maggior polo di sviluppo del nostro Paese. Poi c’è lo sviluppo del capitale umano, che dobbiamo rimettere al centro dei programmi”, ha detto Cimbri. Abbiamo tanti giovani che vanno a studiare dal sud al nord o all’estero. Questo non è un male perché imparano a competere a livello globale con le loro generazioni. Ciò su cui dobbiamo interrogarci non è tanto su come trattenerli nella formazione ma come riattrarli con il loro bagaglio di competenze, il loro genio in Italia”, ha proseguito. “Si torna quindi al tema che favorisce gli investimenti: certezza di regole, tempi e creazione di opportunità per i giovani, per crescere economicamente e far funzionare l’ascensore sociale che è uno dei motori di crescita dell’umanità”, ha spiegato Cimbri.(Res)