Sud: Cimbri (Unipol) a “Nova”, conciliare esigenze giustizia con costruzione opere pubbliche

- Non si può affrontare un tema come lo sviluppo economico del Sud Italia senza prendere in esame tutti i fattori che rallentano lo sviluppo o non attraggono gli investimenti: il buon funzionamento della Pubblica amministrazione ma anche la giustizia. Lo ha detto il presidente di Unipol Carlo Cimbri ad “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo che si è svolto oggi a Napoli. “La giustizia concorre al funzionamento di un sistema sociale complesso: quando il ricorso al giudice amministrativo blocca un’opera per tanto tempo, dobbiamo trovare il modo per conciliare per consentire alla giustizia di fare il suo corso ma allo stesso tempo portare avanti le opere considerate un bene per la comunità”, ha detto Cimbri. “Vediamo spesso cantieri fermi per tempi molto lunghi a causa di ciò. L’Autostrada del sole fu costruita in soli quattro anni fra Napoli e Milano, fra il 60 e 64, per fare la variante fra Bologna e Firenze penso che ci siano voluti 15-20 anni: chiediamoci perché questo succede”, ha concluso il presidente di Unipol.(Res)