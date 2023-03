Sud: Fitto, per renderlo hub del Mediterraneo servono interventi infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rendere il Sud un hub del Mediterraneo servono seri interventi infrastrutturali. Lo ha scritto su Twitter il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto commentando la sua partecipazione al Feuromed di Napoli. "Come governo, con il RepowerEu, stiamo affrontando la crisi energetica, mentre con la ridefinizione del Pnrr e le risorse per la Coesione stiamo superando la logica degli interventi a pioggia", ha scritto Fitto. (Res)