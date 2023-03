Ucraina: Fitto, invasione russa fa capire errori su autonomia strategica dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione russa dell’Ucraina è un elemento di preoccupazione ma anche per capire gli errori fondamentali, come l’autonomia strategica a livello energetico, così come a livello geopolitico se si pensa alle tensioni fra Cina e Taiwan. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “E’ necessario mettere in campo una strategia e questa è una priorità di questo governo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto come principale bussola di riferimento la costruzione di un dialogo per riprendere rapporti forti con i Paesi del Nord Africa”, ha detto Fitto.(Res)