Mediterraneo: il panel moderato da Agenzia Nova al Feuromed di Napoli - Foto 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il panel moderato dal direttore generale di "Agenzia Nova" Fabio Squillante al Festival euromediterraneo dell’economia che si è tenuto a Napoli. All'incontro - Il Mezzogiorno ponte per l'Europa e il Mediterraneo allargato 2.0- erano presenti i relatori: Donato Iacovone, Presidente di Webuild, Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania; Pasquale Salzano, ex ambasciatore in Qatar, Ahmedou Ould Abdallah, ex Ministro degli Esteri della Mauritania, Ahmedou Ould Abdallah, ex Ministro degli Esteri della Mauritania, Nathir Obeidat, President of the University of Jordan; Giuliano Noci, Full professor di Strategia e Marketing; Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione. (Res)