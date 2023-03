Avellino: 80enne trovata morta a Baiano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 80 anni è stata trovata morta a Baiano, in provincia di Avellino. La donna si era allontanata in Apecar con il compagno anche lui 80enne. Sono stati i Vigili del Fuoco di Avellino insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza a trovare il corpo ormai senza vita della donna. Per accertare le cause della morte si attende l'esito di ulteriori esami. Nel frattempo le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto proseguono.(Ren)