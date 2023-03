Ue: Fitto, scenario internazionale apre all’Italia grandi opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario internazionale attuale apre all’Italia grandi opportunità, dal Pnrr ai Fondi di sviluppo e coesione. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Non ho motivo né interesse di immaginare contrapposizioni, anzi l’approccio è quello del dialogo istituzionale per utilizzare le risorse”, ha detto Fitto.(Res)