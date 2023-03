Autonomia: Bernini, necessario valorizzare specificità dei singoli territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autonomia differenziata funziona se è in grado di valorizzare ed evidenziare le specificità, le particolarità e le caratteristiche dei singoli territori rendendole profittevoli. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Questa è la conditio sine qua non per far funzionare l’autonomia differenziata”, ha concluso.(Res)