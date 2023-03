Pnrr: Fitto, deve essere valutato tenendo conto degli obiettivi, alcuni vanno ridiscussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della costruzione del Pnrr non può che essere valutato se non in riferimento degli obiettivi che, in alcuni casi, vanno ridiscussi. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “All’insediamento del governo erano stati raggiunti 25 dei 45 obiettivi del Pnrr”, ha detto Fitto. “Il Pnrr è stato programmato come risposta alla pandemia e come fase precedente alla guerra in Ucraina”, ha aggiunto, sottolineando che quindi “non tiene conto di alcuni sviluppi” più recenti.(Res)