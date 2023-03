Pnrr: Fitto, doveroso creare un ministero per coordinare gestione risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato doveroso creare un ministero dedicato alla gestione del Pnrr: era difficile pensare che si potessero gestire queste risorse senza un coordinamento centrale. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Il decreto legge sul Pnerr in fase di discussione al Senato non accentra nulla”, ha detto Fitto, secondo cui ciò vale anche per quanto riguarda l’Agenzia per la coesione territoriale.(Res)