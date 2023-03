© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione non è capire chi ha speso peggio o meglio i fondi Ue ma cambiare questo sistema: non funziona e va cambiato. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Si può cambiare qualcosa solo con una diagnosi corretta e una terapia adeguata”, ha detto Fitto.(Res)