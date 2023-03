Ue: Fitto, Italia insiste su flessibilità fondi per affrontare urgenze cui ci troviamo di fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La flessibilità dei fondi europei è stato un tema posto dall’Italia al Consiglio europeo per dare risposte concrete e immediate rispetto alle urgenze di fronte a cui oggi ci troviamo. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Se un’impresa ha una difficoltà di tenuta per tutto ciò che sta accadendo e non ha uno strumento di sostegno, rispetto magari a un altro Paese dove questo sostegno può essere erogato, si sta drogando il sistema”, ha aggiunto Fitto.(Res)