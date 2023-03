Ucraina: De Luca, nel conflitto c'è un colpevole ma non ci sono innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel conflitto in Ucraina vi è un colpevole, Putin, ma non ci sono innocenti. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Avessimo avuto più senso critico nei confronti nei nostri alleati avremmo evitato l’invasione dell’Iraq, non abbiamo avuto il coraggio di dire che era una scelta irresponsabile. Oggi siamo di fronte a un conflitto nel quale vi è un colpevole, Putin, ma non ci sono innocenti, come quelli che dopo il patto di Varsavia hanno ritenuto di estendere la Nato fino a tutto il confine occidentale della Russia”, ha detto De Luca. “Siamo in un tempo in cui di questi problemi non si può parlare in termini laici”. L’Europa, ha aggiunto il governatore, “con la sua storia, il suo umanesimo, può avere un futuro se colloca se stessa in una dimensione multilaterale, altrimenti è destinata a non contare più nulla”.(Res)