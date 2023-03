Mediterraneo: Fitto, RepowerEu offre ruolo di protagonismo all’Italia nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il RepowerEu può aprire un ruolo di protagonismo all’Italia nel Mediterraneo a condizione che ci si riesca a porre come interlocutori verso gli altri Paesi. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella sua relazione conclusiva del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “A questa situazione arriviamo con affanno”, ha detto Fitto, secondo cui ciò dipende anche dal fatto che si è “scelto di usare al 100 per cento la quota di fondi a debito del Pnrr”. “Il 2026 non è un orizzonte temporale a breve termine, ma il governo ha un obbligo che dipende da un orizzonte che va oltre questa scadenza. Quindi noi dobbiamo porci delle domande non solo su ciò che accade nei prossimi sei mesi, ma su ciò che va oltre il programma”, ha aggiunto Fitto.(Res)