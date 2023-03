Mediterraneo: Giannola (Svimez) a “Nova”, via obbligata per crescere e dialogare con il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia e in generale l'Europa la dimensione mediterranea è una via obbligata. Lo ha detto il presidente di Svimez, Adriano Giannola, ad “Agenzia Nova” a margine del Festival Euromediterraneo dell’economia che si è svolto ieri e oggi a Napoli. “C'è un ribaltamento geografico legato alle drammatiche emergenze di questi ultimi quattro anni, che in qualche modo mette in evidenza l'unica cosa che per molti era molto evidente, cioè che almeno per quello che riguarda l'Italia e in generale l'Europa la dimensione mediterranea è una via obbligata per rimanere coesi, continuare a crescere e per dialogare con il mondo”, ha detto Giannola. “Il rischio che abbiamo corso fino adesso è invece quello di rimanere incastrati, per quello che riguarda noi, nel mito della Mittel Europa che il Nord ha così caldamente privilegiato, tanto da di fatto da ghettizzare il Sud in su una specie di riserva indiana in questi ultimi venti anni”, ha aggiunto il presidente di Svimez. (segue) (Res)