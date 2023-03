Ue-Usa: De Luca, nel rapporto euroatlantico c’è competizione, Washington non fa sconti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto euroatlantico c’è anche una competizione tra Europa e Usa, che difendono la propria industria in maniera dura, senza fare sconti a nessuno. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “C’è una competizione in atto, e dobbiamo avere la forza di difendere il nostro destino produttivo. La situazione economica dell’Italia è in chiaro scuro: negli ultimi 15 anni l’Italia è passata da rappresentare il 18 per cento del Pil dell’Europa al 14 per cento del Pil e non abbiamo grandi players mondiali”, ha detto il presidente della Campania. “Siamo un Paese che è alle prese con alcuni nodi strutturali come il tasso di occupazione, con il 18 per cento in meno di occupati rispetto alla Germania. Diventa difficile immaginare lo sviluppo. La tendenza è al declino se volgiamo guardare in faccia la realtà”, ha aggiutno.(Res)