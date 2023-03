Mediterraneo: sindaco di Napoli Manfredi, città luoghi per rafforzare relazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi le città rappresentano un luogo ideale per rafforzare il sistema di relazioni internazionali e l’idea di una geopolitica globale oltre gli stati nazionali, che sia in grado di stabilire relazioni, legami e capacità di superare i muri. Lo ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “Attraverso l’alta formazione, la ricerca, l’arte e la creatività possiamo mettere attorno allo stesso tavolo popoli diversi tra loro. Ecco il senso della dimensione culturale come grande strumento di unificazione di un Mediterraneo allargato che può trovare in radici comuni culturali, un modo per poter dialogare al di la delle barriere politiche”, ha proseguito il sindaco di Napoli, spiegando come l’Italia possa giocare un ruolo “straordinario”.(Res)