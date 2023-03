Sud: De Luca, con riparto fondi Pnrr persa una grande occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il riparto del fondi del Pnrr abbiamo perso una grande occasione. Lo ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Quelle risorse le abbiamo avute dall’Europa per affrontare le grandi criticità. Se il tema del Sud è un’emergenza tu concentri nel Sud non il 40 per cento ma l’80 per cento delle risorse. Questa è la scelta per il Sud. Questa sarebbe una politica seria per il recupero dei divari”, ha detto De Luca. (Res)