Ponte Stretto: De Luca, infrastruttura necessaria, ma da Governo serve concretezza

- "Penso che sia una infrastruttura necessaria. Spero che il Governo abbia la concretezza e le capacità organizzative per andare fino in fondo". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando del progetto del Ponte sullo Stretto a margine del Festival Euromediterraneo dell’economia (Feuromed) in corso a Napoli. "Si tratta di una occasione di sviluppo per le aree estreme del Sud, ma ci vuole capacità di governo e concretezza amministrativa", ha concluso il governatore. (Ren)