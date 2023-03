Pnrr: Fitto a "Nova", al lavoro per raccordare gestione fondi e sfruttarli a pieno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta lavorando per raccordare la gestione dei diversi fondi europei a disposizione – da quelli di sviluppo e coesione al Pnrr – per sfruttarne al massimo le opportunità. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ad “Agenzia Nova” a margine del Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Quando siamo arrivati al governo abbiamo messo mano a una verifica di cognizione delle risorse 2014-20 da cui emerge uno scenario non positivo. L’utilizzo di queste risorse è molto al di sotto delle percentuali immaginabili. L’intera programmazione ha una percentuale di spesa del 30 per cento e siamo a nove anni dall’avvio”, ha detto Fitto. (segue) (Res)