Pnrr: Fitto a "Nova", al lavoro per raccordare gestione fondi e sfruttarli a pieno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo, ha proseguito il ministro, è stato importante “aver messo in campo un decreto legge in discussione al Senato, in fase di conversione, sulla nuova governance e alcune semplificazioni e, in terzo luogo, mettere in campo una visione unica che raccordi le diverse programmazioni, dai Fondi per lo sviluppo e la coesione al Pnrr, individuando non solamente gli obiettivi e le tempistiche, ma anche la concentrazione delle risorse per evitare questa inutile polverizzazione che non produce effetti positivi sul fronte economico e della crescita e ci fa perdere occasioni importanti come quelle offerte da queste risorse che ci vengono assegnate e che dovrebbero delineare un contesto di riferimento, soprattutto nel Mezzogiorno, che possa dare una prospettiva”, ha detto Fitto. (Res)