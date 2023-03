Mediterraneo: sindaco di Napoli Manfredi, Italia ha capacità di dialogare senza prevaricare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non ha la dimensione coloniale di Francia e Regno Unito, né l’invasione economica e culturale della Cina, e per questo è il luogo che coniuga la capacità di mettere al centro la sua cultura millenaria con la capacità di dialogare e includere senza prevaricare. Lo ha dichiarato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “In questo il ruolo della città del sud e di Napoli diventa strategico. Può essere un ponte per costruire un nuova geopolitica del Mediterraneo allargato che metta al centro la creazione di valore sociale come grande strumento di dialogo e di comunicazione internazionale”, ha proseguito il sindaco di Napoli. “Oggi il sud d’Italia è la grande opportunità dell’Europa perché diventa il luogo naturale dove creare un ponte ed evitare che l’Africa diventi luogo di scontro”, ha proseguito Manfredi. “Utilizziamo la forza delle grandi città del Mediterraneo come grande piattaforma di dialogo”, ha concluso Manfredi.(Res)