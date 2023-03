Ambiente: nel Casertano 200 volontari del Wwf puliscono la spiaggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma prevede la realizzazione di strutture di supporto all’attività turistico naturalistica e di educazione ambientale nei territori ad alto valore naturale dell’Oasi dei Variconi. L’area è una Zps, Zona di Protezione Speciale, fa parte dunque delle aree istituite dalla Direttiva Uccelli con lo scopo di garantire la conservazione delle specie ornitiche di interesse comunitario. Il lavoro di riqualifica e tutela prevede l’inserimento di elementi di fruizione come: passerelle nei punti più a rischio di allagamento, staccionate con sistema palo-corda, il posizionamento di una nuova torretta di avvistamento per l’avifauna con la ristrutturazione di quelle presenti e l’inserimento di pannellistica divulgativa. Le attività saranno coordinate dal Wwf Italia, che diffonderà dati e informazioni scientifiche sul tema dell’inquinamento da plastica nei nostri mari e fiumi. Presente l’artista Raffaele d’Agostino che esporrà alcune opere realizzate con la plastica che quotidianamente ritrova sulle spiagge di Castel Volturno. Raffaele D'Agostino ha recentemente espostole le creazioni di plastica presso Napoli Sotterranea e al Museo Campano di Capua. Aderisce all’iniziativa anche l’Associazione Domizia ha creato il "Museo del Danno", un'esposizione permanente di rifiuti spiaggiati, raccolti sulla costa del litorale a nord di Napoli e della provincia di Caserta dai volontari dell'associazione Domizia.Previsto anche un mini laboratorio sulla plastica per dare consapevolezza ai bambini dei rischi per la salute legati alle microplastiche e dei comportamenti virtuosi da adottare. (Ren)