Imprese: Salzano (Simest), geopolitica entrata nelle decisioni di investimento aziendali

- La geopolitica è entrata con forza all’interno delle decisioni di investimento delle imprese. Lo ha detto Pasquale Salzano, presidente di Simest, ed ex ambasciatore in Qatar, intervenendo al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “La geopolitica è entrata all’interno delle decisioni di investimento delle imprese, che hanno una grandissima difficoltà a capire come si muovono gli equilibri mondiali, perché erano abituate a poter investire ovunque, senza confrontarsi con grandi problematiche geopolitiche”, ha detto Salzano. “Oggi l’intervento dello Stato assume un valore determinante. Simest aiuta le imprese con una finanza agevolata consentendo loro di internazionalizzarsi”. In questo senso, ha aggiunto, “Simest ha investito 15 miliardi di euro nell’ultimo triennio. Confidiamo nel prossimo triennio di investire 18 miliardi di euro per consentire (alle imprese) di espandersi in Asia, Africa e America Latina.(Res)