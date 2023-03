Africa: Noci (Polimi), Italia punti su ruolo cruciale della diplomazia universitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa sta emergendo come continente che determinerà la spinta demografica ed economica dei prossimi decenni e l’Italia deve puntare sul ruolo cruciale della diplomazia delle università. Lo ha detto Giuliano Noci, docente di Strategia e Marketing e vice rettore per la Cina del Politecnico di Milano, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. "Qual è il ruolo che l’Italia può giocare? Il primo elemento fondamentale è che lavorare sulle persone è centrale, e il tema della diplomazia che le università possono giocare a livello internazionale è cruciale. La Germania rispetto alla Cina ha costruito e finanziato università e percorsi di dottorato, costruendo ambasciatori del made in Germany”, ha detto Noci. “Il nostro Paese deve partire dalla creazione di ponti per sviluppare il capitale umano”, ha aggiunto.(Res)