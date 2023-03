Mediterraneo: Noci (Polimi), Italia può svolgere ruolo centrale giocando partita proattiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia può essere centrale nel Mediterraneo giocando una partita proattiva. Lo ha detto Giuliano Noci, docente di Strategia e Marketing e vice rettore per la Cina del Politecnico di Milano, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Aspettando l’Europa non abbiamo giocato le nostre opportunità”, ha detto. “La dimensione logistica non è da trascurare: l’80 per cento delle merci da est a ovest viaggiano via mare e vanno ad Anversa e Rotterdam, non si fermano in Italia perché manca una politica di logistica integrata”, ha aggiunto Noci. (Res)