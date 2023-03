© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che i sindaci non siano costretti a fare anche i placcaggi perché altrimenti diventa ancora più difficile fare il sindaco". Così il Primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato l'intervento di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che ieri è intervenuto per bloccare alcuni ambientalisti intenti a imbrattare la facciata di Palazzo Vecchio in segno di protesta. (Ren)