Cultura: il Campania Teatro Festival apre agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campania Teatro Festival apre alle scuole. Lo fa con la partecipazione di 326 studenti di 9 istituti della regione a "Lo spettacolo dal vivo a scuola_Laboratorio di Teatro", promosso dalla Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nell'ambito del progetto ORIENTAlife. Il laboratorio, che è curato dalla regista Nadia Baldi e coinvolge 6 artisti professionisti del settore delle performance dal vivo, consiste in 40 ore di corso nelle quali i ragazzi, che frequentano la terza, la quarta e la quinta classe degli istituti secondari di secondo grado, saranno chiamati a sviluppare la parte drammaturgica e ad essere protagonisti dei 9 spettacoli che saranno ospitati nella nuovissima sezione "Osservatorio Scuole" del Campania Teatro Festival 2023. Si parte martedì 21 marzo alle 9.15, con il regista Renato Salvetti impegnato con i ragazzi del Liceo Scientifico "Laura Bassi" di Sant'Antimo (Na), mentre alle 11, nell'Istituto Statale "Alfonso Casanova" di Napoli, la lezione sarà affidata alla regista Adriana Follieri. Le altre scuole che partecipano al progetto sono l'Istituto Omnicomprensivo "Francesco De Sanctis" di Cervinara (Av); il Liceo "Pietro Calamandrei" di Napoli; l'IIS "ASSTEAS" di Buccino (Sa); l'Istituto "Righi-Nervi-Solimena" di Santa Maria Capua Vetere (Ce); il Liceo Scientifico "Emilio Gino Segrè" di San Cipriano D'Aversa (Ce); e gli Istituti Statali "Francesco Grandi" e "Gaetano Salvemini" di Sorrento (Na). Il team degli artisti che terranno i laboratori si completa invece con Manuel Di Martino, Gina Ferri, Raffaele Parisi e Stefano Scognamiglio. (ren)