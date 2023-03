Napoli: spaccio a Ischia, 25enne arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 25enne è stata arrestata a Ischia per reati legati alla droga. La donna è stata fermata intorno a mezzanotte in via Vico, nel Comune di Lacco Ameno, quando i Carabinieri hanno notato uno scambio con un uomo. Dopo aver osservato la scena i militari sono intervenuti bloccando i due e trovando nelle mani dell'uomo una dose di eroina ottenuta per la somma di 50 euro. Arresto per lei e segnalazione alla prefettura per l’acquirente ma i militari perquisiscono anche l’abitazione della donna. Lì vengono rinvenuti e sequestrati 3 coltelli a serramanico e due lame intrise di sostanza stupefacente. Trovati anche un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, la somma di 155 euro e un telefono cellulare verosimilmente utilizzato per lo spaccio. La donna era già stata arrestata per detenzione di eroina lo scorso 11 ottobre e sottoposta alla misura dell’avviso orale su proposta degli stessi Carabinieri. Attualmente la 25enne è in attesa di giudizio. (Ren)