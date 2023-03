Cinema: Jerry Calà colpito da malore nella notte, operato a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operazione d'urgenza per Jerry Calà mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo nuovo film. L'attore e regista è stato sottoposto nella botte tra venerdì e sabato a un intervento per uno stent coronario in una clinica partenopea. Ne dà notizie l'ufficio stampa con una nota. Attualmente le condizioni di Calà sono buone e i suoi collaboratori confidano in un "recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization".(Ren)