Mediterraneo: Minniti (Med-Or), da guerra in Ucraina ha ritrovato straordinaria centralità

- Dalla guerra in Ucraina il Mediterraneo ha ritrovato una sua straordinaria centralità. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Non era scontato per una ragione semplicissima, perché a un certo punto c’era stata una narrazione secondo cui il Mediterraneo fosse un mare chiuso e regionale e che la partita vera sui dissidi del mondo si giocava altrove”, ha detto Minniti. “Poi c’è stato il 24 febbraio dello scorso anno, la guerra in Ucraina. C’è un filo rosso che collega quella guerra al Mediterraneo provocando tre gigantesche onde d’urto: quella energetica che si è espansa in tutto il mondo”, ha detto Minniti. (segue) (Res)