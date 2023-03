Ucraina: Minniti (Med-Or), per pace stabile serve nuovo ordine modiale che coinvolga Sud del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita aperta con la guerra in Ucraina ha una via obbligata: una pace stabile e duratura ha bisogno di un nuovo ordine mondiale. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Sino a che ci sarà un ordine caotico come questo è difficile pensare a un orizzonte di pace. E non è possibile pensare a questo nuovo ordine senza il Sud del mondo. E l’Italia e l’Europa non possono lasciare il Sud del mondo nelle mani di Russia e Cina”, ha aggiunto Minniti.(Res)