Ambiente: nel Casertano 200 volontari del Wwf puliscono la spiaggia

- Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 proseguono gli appuntamenti di pulizia del progetto del Wwf Italia "Ri-Party-Amo". In particolare, a Castel Volturno (Caserta) l’attività riguarda la pulizia di circa 600mila metri quadri grazie alla collaborazione di 200 volontari. Prevista la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Castel Volturno, dell’Ente Riserva naturale Foce Volturno e della Regione Campania. Al territorio di Castel Volturno il progetto RiPartyAmo riserva anche un intervento di riqualifica e tutela che rientra nel filone “Ricostruiamo la natura”. “Ricostruiamo la natura” prevede 8 grandi opere di ripristino degli habitat attraverso rinaturazione, riqualifica e tutela di alcuni ambienti fragili per proteggere, valorizzare il territorio e per migliorare la fruibilità da parte delle comunità locali. In una nota il Wwf spiega: "Si vuol mostrare come, attraverso opere di ingegneria naturalistica e di restauro naturale, si possono produrre benefici ambientali permanenti in alcuni degli ambienti più fragili e degradati. Le azioni di riqualifica e tutela permettono di evidenziare risorse e potenzialità ecologiche, disincentivando fenomeni di abbandono e incuria. Inoltre, prevenendo il degrado si agisce per la salvaguardia di specie o habitat che versano in uno stato di minaccia. In questo contesto, la giornata sarà occasione per presentare il progetto finalizzato alla protezione del valore naturale dell’Oasi dei Variconi". (segue) (Ren)