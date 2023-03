Mauritania: ex ministro Esteri Abdallah, nessuna base militare russa nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è alcuna base militare russa in Mauritania, né sono in essere accordi di tipo militare. Lo ha dichiarato Ahmedou Ould Abdallah, ex ministro degli Esteri della Mauritania nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “So che il ministro degli Esteri russo (Sergej Lavrov) ha visitato il Paese due o tre settimane fa, ma non c’è nessun accordo ufficiale”, ha proseguito.(Res)