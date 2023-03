Pnrr: Bernini, investiremo in modo oculato i fondi nelle università ed enti di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il governo vuole investire in maniera oculata i fondi del Pnrr che ha innestato potenti dosi di liquidità nelle università e negli enti di ricerca. Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, nel suo intervento al Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. “Il presupposto del Pnrr è certamente un’idea di sopravvivenza di iniziative che aprono il mondo universitario” creando un “rapporto continuativo con le imprese. Ove questo non accadesse non sarebbe possibile creare quella dimensione internazionalizzante entro il 2026, data in cui si concluderà il Pnrr. Abbiamo un’occasione unica”, ha detto Bernini.(Res)