Mediterraneo: Prodi, Mezzogiorno da tempo isolato nell'area

- Da troppo tempo il Mediterraneo è estraneo al Mezzogiorno. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “Il Mediterraneo era molto più affollato durante gli ultimi periodi dell’impero ottomano quando decine di migliaia di italiani erano a Smirne, Istanbul, Alessandria e Tripoli. C’era una comunità nel Mediterraneo e il Mezzogiorno era parte fondamentale di questo”, ha affermato Prodi. “Ora abbiamo un Mediterraneo inquieto con la guerra in Libia, le tensioni in Libano a cui si è aggiunta anche la Tunisia”, ha proseguito Prodi, secondo il quale “non abbiamo alcun punto fermo di stabilità con cui si possa avere un rapporto politico”. “Questa situazione è accompagnata da un’enorme scarsità di rapporti umani, l’estraneità tra nord e sud del Mediterraneo. In questo ha inciso anche la grande crisi del Mezzogiorno”, ha concluso.(Res)