Mediterraneo: Prodi, caduta la centralità del Mezzogiorno nella politica italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sud ha cessato per lungo tempo di essere un punto di riferimento per la politica italiana. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “Questa disparità non si può risolvere altro che con l’orgoglio del sud, cioè creando un’attrazione del Mezzogiorno che rovesci le aspettative e le attese, il punto di riferimento”, ha proseguito Prodi. “Il problema è avere strutture che abbiano dentro la forza per sviluppare e attrarre risorse umane permanenti dall’Italia e dall’estero. Bastano pochi punti per rovesciare le aspettative”, ha affermato Prodi. “Se non abbiamo questo è difficile che possiamo fare una politica del Mediterraneo”, ha concluso.(Res)